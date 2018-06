Lite in una attività di via Isonzo, poi "spunta" una mannaia: arrestato 21enne

Rissa in via Isonzo, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 21enne di nazionalità rumena. Nella giornata di ieri, gli agenti del Reparto Volanti della questura di Foggia hanno arrestato Fernando Giarnonis Berchez, classe 1997.

Nel pomeriggio, gli agenti sono intervenuti in via Isonzo, dove era stata segnalata una lite tra più persone, di cui una armata di coltello. Giunti sul posto, i poliziotti hanno constatato la presenza di due persone che discutevano concitatamente e spiegavano di aver avuto un diverbio con il titolare di un esercizio commerciale della zona. Uno dei due - poi identificato per Berchez - inveiva contro gli operatori e, all’atto di accompagnarlo in ufficio per l'identificazione, li spintonava e si dava alla fuga.

Inseguito dagli agenti, l'uomo veniva raggiunto all’interno dell’area ferroviaria dove sono riusciti a bloccarlo non senza fatica, tanto che un operatore ha dovuto ricorrere alle cure mediche. La lite, è stato appurato, sarebbe sorta all’interno di un esercizio commerciale di via Isonzo, in quanto l’arrestato insieme ad un suo conoscente avrebbe inveito contro proprietario del locale e gli avventori per poi scagliarsi contro di lui. Nei pressi del locale è stata recuperata una mannaia lunga 17 centimetri opportunamente sequestrata. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia