Lui e lei "beccati" a rubare una cassa audio al GrandApulia: arrestati

Furto all'interno del Centro Commerciale GrandApulia, polizia arresta due persone in flagranza. E' accaduto nella giornata di ieri, quando gli agenti della Squadra Volanti della questura di Foggia hanno arrestato una coppia - Angelo Maratea, foggiano di 35 anni e Shaida De Charas Capitani, nata in Mozambico, di un anno più giovane - entrambi con precedenti di polizia. Alle 19.00 circa, a seguito di segnalazione, gli agenti sono intervenuti presso il Centro Commerciale in zona Asi, dove i due avevano appena sottratto una cassa audio esposta in uno dei punti vendita della struttura, a seguito della rimozione del dispositivo antitaccheggio. L'immediato arrivo della Volante ha permesso l’arresto dei due, attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.