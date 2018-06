Ai domiciliari in casa con la mamma, 52enne evade e va in questura: "Non ce la faccio più"

Ai domiciliari in casa con la mamma, evade perchè non regge più la convivenza. E' quanto accaduto nella giornata di ieri, a Foggia, dove gli agenti dell’Ufficio Volanti della questura hanno arrestato Leonardo Polito, 52enne foggiano per evasione. L'uomo si è presentato spontaneamente in questura, spiegando agli agenti che si trovava agli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, con la quale era però in disaccordo e che pertanto non intendeva più continuare gli arresti presso quell’indirizzo. Il 52enne, quindi, su disposizione del Pubblico Ministero è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della locale Procura della Repubblica.