Beccato con dell’hashish nel giubbotto, altri 50 grammi li nascondeva in casa: polizia arresta giovane spacciatore

Nell’ambito di un preordinato servizio di controllo del territorio svolto nella zona ‘Macchia Gialla’ notoriamente frequentata da persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti e dove vi è una numerosa presenza di sale giochi, circoli e punti di ritrovo di persone giovani, gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Volanti della locale Questura hanno arrestato un giovane incensurato Luca Pasquale Annarelli, giovane incensurato classe 1999, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alle ore 12.15 circa del 3 febbraio, gli Agenti, in via Luigi Sbano, hanno controllato un giovane che nell’esibire il documento di identità si era subito mostrato insolitamente agitato, insospettendo gli operatori. A quel punto gli agenti gli hanno chiesto di svuotare le tasche del giubbotto, e il giovane, con riluttanza, ha estratto dalla tasca destra del giubbotto un telefono cellulare, le chiavi di casa e una banconota da 50 euro; nell’altra un sacchetto in cellophane contenente circa 15 grammi di hashish, suddivisa in 8 pezzi.

Gli Agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno, quindi, effettuato perquisizione personale e con l’ausilio di altro equipaggio R.P.C. e della Squadra Volanti hanno perquisito l’abitazione del giovane rinvenendo, in un vaso da fiori, all’interno del vano cantina, dell’hashish per un totale di grammi 50.00 circa, un coltello a serramanico con la lama intrisa di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, un portacenere con numerosi frammenti di hashish, un rotolo di cellophane trasparente. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Il giovane è stato pertanto sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia in attesa del processo per direttissima.