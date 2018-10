A Foggia terzo sabato notte sfociato in sangue e violenza (per futili motivi): "Da parte della polizia risposte immediate"

Avrebbe sparato in strada, contro un 28enne, per futili motivi. E' quanto accaduto lo scorso sabato notte, a Foggia, portando a tre i weekend di 'divertimento' sfociati in sangue e violenza. Per il fatto, gli agenti della squadra mobile hanno arrestato Giuseppe Bruno, pregiudicato foggiano di 20 anni, che dovrà rispondere del tentato omicidio di Antonio Frascolla e del porto abusivo di una pistola calibro 7.65 che lo stesso ha consegnato alla polizia. La vittima dell'accaduto, ferito ad una coscia, è in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi | IL VIDEO