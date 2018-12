Decide di separarsi dal marito violento, che mette in atto minacce di morte e molestie anche nei confronti della figlia

Atti persecutori e rapina nei confronti della moglie e della figlia minorenne. E' quanto scoperto, lo scorso 7 dicembre, dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia che hanno eseguito il provvedimento di carcerazione emesso dal Gip del Tribunale di Foggia nei confronti di un 46enne del posto.

Nel dettaglio, dopo che la moglie decise di intraprendere un percorso di separazione dal marito, in seguito a ripetuti maltrattamenti, l’indagato iniziò a richiedere insistentemente di riallacciare la relazione mettendo in atto minacce e molestie anche nei confronti della figlia.

Le richieste divennero sempre più forti, presentandosi sino sotto l’abitazione dell’anziana signora presso la quale la vittima lavora come badante, suonando ripetutamente al citofono e minacciandola di morte. L’indagato è stato quindi accompagnato presso la locale casa circondariale come disposto dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari.