Aggredisce vicino di casa, poi minaccia alcuni passanti con un coltello: all'arrivo della Polizia si scaglia contro gli agenti

Era quasi mezzanotte quando tre equipaggi della Squadra Volanti e dei Reparti aggregati alla Questura di Foggia sono stati chiamati ad intervenire in un edificio di via Giacomo Cosmano ove era stata segnalata la presenza di un uomo armato di coltello che minacciava un vicino di casa.

Giunti sul posto, i Poliziotti si sono imbattuti in un cittadino extracomunitario seminudo, in evidente stato di alterazione psicofisica, che stringeva in mano un grosso coltello minacciando alcune persone. Poco prima l’uomo aveva aggredito, per futili motivi, e sotto i fumi dell’alcol, un suo vicino di casa, di nazionalità rumena, cercando di entrare nell’abitazione di quest’ultimo che, barricandosi in casa, ha chiesto l’intervento della Polizia.

I Poliziotti, pur rendendosi conto della pericolosità dell’uomo, si sono disposti in modo tale da accerchiarlo per evitare particolari rischi e, in un batter d’occhio, uno di essi, con una mossa fulminea, è riuscito a disarmarlo.

L’uomo, malgrado disarmato, ha continuato a dimenarsi, procurandosi delle lesioni e colpendo anche due agenti i quali, nel tentativo di fermarlo, hanno riportato delle leggere contusioni. Una volta bloccato, l’uomo è stato ammanettato e identificato per un cittadino marocchino, di 30 anni, in posizione regolare con le vigenti norme di soggiorno sul territorio nazionale ed abitante nello stesso stabile.

Lo stesso è stato dichiarato in arresto per porto illegale di arma da taglio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, dovrà rispondere delle minacce rivolte al vicino di casa e del danneggiamento del portone di casa dell’abitazione di quest’ultimo.

Dopo le formalità di rito e a seguito delle disposizioni del Procuratore della Repubblica di turno, il magrebino è stato tradotto in carcere mentre il coltello, lungo 32 centimetri con una lama di 21, veniva sottoposto a sequestro.