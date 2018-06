Tre arresti per il tentato omicidio di un imprenditore edile: polizia ferma padre e due figli

Alle prime luci dell’alba, la Squadra Mobile di Foggia ha catturato tre persone, padre e due figli, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa da GIP di Foggia, per il tentato omicidio di D.M. avvenuto a dicembre 2017. I dettagli dell’operazione verranno comunicati nel corso di in una conferenza stampa che si terrà alle 11.00, presso la sala conferenza della Questura di Foggia.