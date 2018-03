Con la fiamma ossidrica smontano i pilastri di una tettoia, ma arriva la polizia: inseguiti e arrestati

Nell'ambito dei servizi specifici diretti a garantire maggiore controllo del territorio nelle campagne della provincia, recentemente sottoposti a maggiore vigilanza come specificatamente previsto dall'”Ordinanza 2.0”, gli agenti di polizia hanno arrestato tre persone – un cittadino italiano e due stranieri – fermati in flagranza di reato, mentre erano intenti a smontare e rubare una struttura in ferro adibita a tettoia.

L’intervento degli uomini della sezione volanti della Questura di Foggia, è avvenuto in via San Severo al km 2,5: gli uomini in divisa avevano individuato tre soggetti intenti a tagliare i pilastri di una tettoia con la fiamma ossidrica. Appena notata la presenza della volante, i tre malviventi hanno abbandonato gli attrezzi utilizzati per effettuare il furto e sono scappati attraverso un buco ricavato nella recinzione murata.

Da lì è partito l’inseguimento a piedi proseguito per oltre un chilometro tra le campagne, interrotto grazie a una ‘manovra a tenaglia’ effettuata con l’ausilio di un secondo equipaggio giunto a sostegno.

I tre soggetti, Giovanni Fragasso, pregiudicato 52enne, Demir Isenovski, pregiudicato macedone di 68 anni, e Cristian Georgev, bulgaro di 27 anni, sono finiti in manette, mentre gli attrezzi utilizzati per il furto - tra cui una fiamma ossidrica - e l'autocarro sul quale erano state già caricate 15 travi in ferro, sono stati posti sotto sequestro.

Georgev è stato tradotto presso la casa circondariale di Foggia, mentre per gli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari, tutti a disposizione dell'A.G. competente.