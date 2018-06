Il Teatro Mediterraneo ridotto all'osso: fermate tre persone sorprese a rubare materiale ferroso

Non c'è pace per il Teatro Mediterraneo, la struttura all'aperto di via Galliani, a Foggia, che un tempo ospitò le stelle della musica internazionale e chiuso da tempo immemore. Dopo continui saccheggi, un furto è stato sventato poco fa, quando polizia e polizia locale hanno sorpreso alcuni soggetti intenti ad asportare materiale ferroso (quel che è rimasto) caricandolo su alcuni carrelli. Le operazioni sono ancora in corso, recuperato tutto il maltolto. Dalle prime informazioni raccolte, per il fatto sono state fermate tre persone, accompagnate negli uffici per l'identificazione.

Gallery