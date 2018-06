Saccheggio al 'Teatro Mediterraneo', rubati anche i telai delle porte: tre arresti

Tre persone sono state arrestate per il furto di materiale dal Teatro Mediterraneo di Foggia. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti del Reparto Volanti della questura, insieme alla Polizia Locale, hanno beccato e tratto in arresto tre cittadini bulgari. Si tratta di Stefan Dobrev, classe 1998, Denislav Vasilev, classe 1996 e Ilyan Petrov, classe 1985.

Ad allertare i poliziotti, già impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, una telefonata in sala operativa, che segnalava la presenza di alcune persone all’interno della struttura di proprietà del Comune di Foggia. Davanti all’ingresso, i poliziotti hanno sorpreso Dobrev che caricava all’interno di un carrello della spesa del materiale in anticorodal che gli veniva "passato" dagli altri due complici che erano all’interno della struttura. Da un primo sopralluogo, gli agenti hanno accertato che il materiale proveniva dai telai delle porte dei locali del teatro, che erano stati smontati dai due bulgari e piegati più volte fino a spezzarli in parti più piccole. Il materiale rinvenuto è stato nella circostanza, restituito ad un dipendente Comunale. I tre arrestati dopo le formalità di rito sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della locale Procura della Repubblica.