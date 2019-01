Chiedevano il "pizzo" ad attività commerciale: polizia arresta due giovani pregiudicati

Operazione antiracket, a Foggia, dove la polizia ha arrestato due giovani pregiudicati del posto - rispettivamente di 22 e 30 anni, uno dei quali vicino alla criminalità organizzata - accusati di aver preteso il "pizzo" ad alcune attività commerciali.

I due sono stati, però, identificati e arrestati con l'accusa di tentata estorsione. Nel mirino dei due estorsori, alcune attività commerciali in periferia. L'arresto da parte degli agenti di polizia è avvenuto proprio mentre i due intendevano riscuotere la tangente richiesta. I particolari dell operazione verranno forniti in sede di conferenza stampa, in programma in mattinata, in questura.