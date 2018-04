Foggia, 375 grammi di hashish nascosti nell'armadio: polizia incastra 24enne

Circa 400 grammi di hashish nascosti nell'armadio. E' quanto scoperto, lo scorso sabato, a Foggia, dagli agenti della squadra mobile, nell'abitazione di un 24enne del posto, destinatario di una attenta perquisizione domiciliare.

L'attività rientrava nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione, gli agenti hanno recuperato, all’interno della camera da letto in uso al giovane, 375 grammi di hashish in pani, abilmente occultati all’interno di un cappellino di lana e di un calzino, dentro un armadio. Ancora, sequestrato un bilancino di precisione per la pesa dello stupefacente, una lama da cutter intrisa di sostanza e idonea per il confezionamento delle singole dosi e 425 euro in contanti. Per il fatto, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; dopo le formalità di rito il 24enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Foggia disposizione dell’autorità competente.