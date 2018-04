Inseguimento da film per le vie del centro: carabinieri inseguono auto rubata, fuga termina in piazza Cavour

Carabinieri intercettano auto rubata e, dopo un lungo inseguimento, riescono a bloccare i malfattori a bordo. E' accaduto la scorsa notte, a Foggia, dove due pattuglie dei carabinieri impegnate nelle consuete attività di controllo del territorio hanno intercettato una Volkswagen Golf, risultata rubata in mattinata. Ne è scaturito un inseguimento per le vie cittadine, terminato in piazza Cavour, dove il mezzo è stato "chiuso" dalle auto dei militari. Fermati due uomini a bordo del mezzo: secondo le prime informazioni si tratterebbe di due cittadini dell'Est. La loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.