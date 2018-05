Controlli e perquisizioni sull'asse Foggia-Potenza: tre arresti per droga e armi a Melfi

Controlli e perquisizioni "in trasferta" per gli agenti della squadra mobile di Foggia, che insieme ai colleghi di Potenza, hanno "sconfinato" nella vicina Melfi, dove hanno eseguito tre arresti per droga e armi. E' accaduto nella mattinata di ieri: sulla base di precedenti esperienze investigative che hanno consentito di acclarare la presenza sul territorio foggiano di pregiudicati di Potenza sempre più vicini a pregiudicati foggiani e cerignolani, sono state disposte mirate perquisizioni domiciliari nel comune di Melfi, dove recentemente la Squadra Mobile di Foggia ha operato un ingente sequestro di hashish, per oltre una tonnellata.

Le perquisizioni hanno consentito di recuperare armi e stupefacenti. In particolare, all’interno dell’abitazione del pregiudicato Angelo Cirone, 41enne di Melfi, sono stati recuperati 100 grammi di cocaina, materiale da taglio, la somma di €375 ed un bilancino di precisione. Nell’abitazione del pregiudicato Michele Lovecchio, classe 63, di Melfi, è stata recuperata una pistola clandestina, calibro 6.35, con relativo munizionamento (19 cartucce) pronta all’uso. Ed infine, all’interno dell’abitazione del pregiudicato Arturo Mari, 28enne di Melfi, sono stati rinvenuti altri 80 grammi tra hashish e marijuana, nonché alcune piantine di marijuana riscaldate da apposite lampade. L’attività di Polizia Giudiziaria, che ha consentito di dare un’efficace risposta in termini di repressione al fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti, è terminata con l’arresto dei tre pregiudicati associati nel carcere di Potenza.