Moglie padrona e violenta: picchiava il marito, lo maltrattava e lo minacciava di morte (anche con il coltello)

Maltrattava e umiliava il marito, arrivando persino a minacciarlo con un coltello e a scaraventargli contro oggetti pericolosi. Anche in presenza delle due figlie minori. E' quanto scoperto dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia che, nella giornata di ieri, hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle parti offese, nei confronti di una 49enne, gravemente indiziata dei reati di maltrattamenti in famiglia.

I fatti, è emerso dalle indagini andavano avanti dal dicembre 2018 sino al giugno scorso: la donna, in maniera sistematica maltrattava il marito, sottoponendolo a continue vessazioni psico-fisiche, ingiuriandolo in più occasioni, finanche minacciando di morte e percuotendolo. Le condotte si veriificavano anche nei confronti della propria figlia, in più occasioni percossa con spintoni e strattoni, tanto da integrare un atteggiamento di tipo aggressivo e repressivo, fino alla privazione del telefono cellulare al fine di impedire di avere contatti con il padre.

Significativo l'episodio avvenuto il 29 gennaio, quando la donna, nel corso di un banale litigio, prima ingiuriava il proprio marito e successivamente, impugnando un coltello da cucina, lo minacciava di morte alla presenza delle figlie minori.

Stessa cosa il 6 maggio, quando la stessa è arrivata a scaraventare verso il marito un pannello di legno dopo averlo sputato e proferito ingiurie, anche in questo caso alla presenza delle figlie. Gli elementi raccolti in fase di indagine hanno consentito l'emissione della misura cautelare, su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia.