Bomba in una busta in via Aldo Moro, passante allerta le forze dell'ordine: "Presto venite"

Allarme bomba a Foggia, dove questa mattina un passante ha notato una busta contenente un ordigno artigianale in strada, in piazza Aldo Moro. Immediato l'allarme lanciato alle forze dell'ordine: sul posto i carabinieri, che hanno messo in sicurezza la zona, mentre si attende l'arrivo degli artificieri. Da accertare la natura dell'ordigno e il possibile destinatario.