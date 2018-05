Cade un grosso pino in via Gioberti: danneggiate due auto in sosta

Cade albero nei pressi dello stadio comunale 'Pino Zaccheria', danneggiate due auto in sosta. E' accaduto questa mattina, quando poco dopo le 6, in via Gioberti, un grosso pino è crollato al suolo, danneggiando la carrozzerie di due Ford parcheggiate lungo la strada. Sul posto, per la bonifica e la messa in sicurezza della zona una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia.

