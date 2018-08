Grosso pino cade nell'ex Distretto di via Fuiani: distrutte due auto

Ancora un albero crollato al suolo. E solo per un caso fortuito non si registrano feriti, ma solo autovetture pesantemente danneggiate. E' successo a Foggia, intorno alle 11 di oggi, nel cortile dell'ex Distretto di via Fuiani, dove un grosso pino è caduto nello spiazzo in cui erano presenti alcuni bambini, intenti a giocare tra le auto parcheggiate.

La caduta dell'albero è stata "ammortizzata" proprio dalla presenza di due auto. Sul posto, per mettere in sicurezza la zona e per procedere allo spostamento del fusto, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, una pattuglia della Polizia Locale e i tecnici della ditta manutentrice del verde pubblico.

