Alcol, droga e atti contrari alla pubblica decenza: albanese esce dal carcere ma viene subito rimpatriato

Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Immigrazione hanno eseguito un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Foggia in data 4 marzo 2019 e notificato in data 7 marzo 2019 nei confronti di H. H., classe 1989, albanese.

Lo straniero annovera precedenti penali per atti contrari alla pubblica decenza, guida sotto l’influenza dell’alcool, guida in stato di alterazione psicofisica per sostanze stupefacenti.

Il predetto dimesso dalla Casa Circondariale di San Severo per fine pena è stato accompagnato presso la locale Frontiera Marittima di Bari per il rimpatrio.