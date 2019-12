Aggredita dai vicini per una colonia felina, finisce in ospedale volontaria animalista: "Colpita in faccia con un portachiavi appuntito"

Il diverbio per una colonia felina degenera in una feroce aggressione che spedisce in ospedale la volontaria animalista Mihaiela Baltaretu. E’ accaduto questa mattina a Foggia, zona Parco San Felice.. La donna è ancora al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti, dove le sono stati applicati dei punti sulla testa e sul volto, e sta compiendo tutti gli accertamenti necessari. Per picchiarla sarebbe stato utilizzato un portachiavi appuntito, sequestrato dalla Polizia.

Volontaria dell’associazione animalista ‘Guerrieri con la coda’, è stata affrontata da una famiglia – racconta- che condivide con lei ed altri vicini di casa degli spazi comuni presso i quali Mihaiela è solita lasciare cibo ed acqua per la colonia che vive in quella zona. Stavolta, però, aveva utilizzato quelli propri, spiega, “un cartoncino per far riparare i gatti dal freddo posizionato nella mia proprietà”. Ma ciò non sarebbe bastato a fermare l’ira dei vicini, che al termine di un acceso diverbio verbale, l’avrebbero aggredita.

Non sarebbe la prima volta che la volontaria viene aggredita, dichiara, tant’è che sulla coppia autrice della violenza penderebbe già una diffida ad avvicinarla, fa sapere sempre la donna. “Questa è la dimostrazione del degrado e della prepotenza in cui ormai imperversano in questa città, dove ciascuno tende a far valere la legge fisica del più forte perché non c’è nessuna legge che vieta ad un cittadino, ad un volontario, ad una associazione di fornire cibo e ristoro agli animali randagi” commenta Anna Rita Melfitani, presidente dell’associazione animalista, che accompagnerà la sua volontaria a sporgere denuncia ed ha già contattato un legale per difendere la Balteretu nelle sedi opportune.