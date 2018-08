Ubriaco entra in un bar e molesta gli avventori, poi aggredisce gli agenti della Locale: convalidato l'arresto del 40enne

Aggressione a Foggia. Il giudice ha convalidato l'arresto effettuato dalla polizia locale al senegalese di 40 anni che la sera di venerdì, completamente ubriaco e con una ferita a un orecchio, si è presentato in un bar di Corso Garibaldi, minacciando e molestando gli avventori.

L'uomo ha poi inveito e tentato di aggredire gli agenti della polizia locale giunti sul posto per fermarlo. In seguito all'episodio, l'uomo era stato arrestato per violenza, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Adesso, in attesa del processo, l'uomo è costretto all'obbligo di firma.