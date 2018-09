Foggia presidiata dalla polizia: sventato furto in un bar, multato parcheggiatore abusivo

Sventato furto in un bar, multato parcheggiatore abusivo. In seguito all’intensificazione dei controlli sul territorio cittadino per contrastare la recrudescenza dei reati predatori, la scorsa notte la polizia ha sventato un furto ai danni di un bar in pieno centro, a Foggia.

Durante il servizio di pattugliamento del territorio, infatti, gli agenti del Reparto Volanti sono intervenuti in via Galliani, mettendo in fuga due ladri. Sul posto, i poliziotti hanno constatato il tentativo di infrangere il vetro blindato per penetrare all’interno dei locali. Indagini in corso per risalire agli autori del tentativo di furto. Sempre nella giornata di ieri, un parcheggiatore abusivo è stato fermato e sanzionato su via Gramsci. Sequestrati i soldi e la giacca smanicata utilizzata.