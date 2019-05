Flashmob in piazza Giordano contro la “strage” di pini in via Napoli: “Non sono loro la causa di buche e dossi”

Centinaia di persone, grandi e piccini, hanno manifestato contro il taglio dei 101 alberi di via Napoli: “Molti alberi possono essere salvati. Manto stradale dissestato per la cattiva manutenzione, non per la presenza degli alberi”