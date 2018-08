Fioriere danneggiate nel centro di Troia, il sindaco Cavalieri: "Balordi, la città non vi appartiene"

Vandali in azione a Troia. Nella mattinata di oggi diverse fioriere poste nelle vie centrali della cittadina dei Monti Dauni, sono state distrutte da ignoti.

"Balordi, questo è quello che siete. Il vostro divertimento è distruggere la nostra città? L'avete trovato gratificante? Vi assicuro che ve la passerete parecchio male. Se per le volte precedenti i responsabili sono stati chiamati a sistemare e pagare i danni procurati, questa volta saranno denunciati, chiunque essi siano. La pagherete e non solo col denaro, perché quello che vi serve è una punizione esemplare.

La videosorveglianza funziona ed anche bene (la campagna contro l'abbandono dei rifiuti degli scorsi mesi parla chiaro), sarete individuati e, senza sconti, denunciati in nome di quella collettività di gente per bene che avete danneggiato. Troia appartiene a chi la ama, evidentemente non a voi", è stato il commento del sindaco Leonardo Cavalieri

