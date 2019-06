Cronaca Cerignola / Viale Franklin Delano Roosevelt

Finanziere investito operato d'urgenza ai Riuniti di Foggia: travolto a folle velocità da uno scooter che non si è fermato all'alt

Il militare della Guardia di Finanza è stato investito la scorsa notte in via Roosevelt a Cerignola dal conducente di uno scooter di grossa cilindrata che si è dato a precipitosa fuga. I sanitari non hanno sciolto la prognosi