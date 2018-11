Piovono filamenti a Foggia: ecco cosa sono

Numerose segnalazioni stanno giungendo in queste ore alla nostra redazione, di "misteriori filamenti" che piovono dal cielo in alcune zone della città. Cè chi ha pensato anche al peggio, ma già alcuni anni fa Scientificast, spiegava come questo fenomeno si verifica ogni anno tra ottobre e novembre. Fili bianchi, anche di alcuni metri, appiccicosi al tatto.

Altro non sono che semplici ragnatele. Cè chi in passato li ha analizzati chimicamente, è il risultato è stato che si tratta semplicemente di seta, che viene prodotta oltre che dai bachi anche dai ragni.

Se quindi vedete filamenti sulle vostre macchine, state tranquilli. Non cè nulla di cui preoccuparsi.