Ragazzo tradito dall'amore: da Lucera a Foggia per incontrare la fidanzata ma al varco trova la polizia

Da Lucera a Foggia in auto per incontrare la fidanzata. Ma il giovane lucerino è incappato nei maxi-controlli del territorio di polizia, disposti nel corso del fine settimana di Pasqua per contrastare la diffusione del Covid 19.

Le pattuglie interforze dislocate su tutto il territorio cittadino, con la loro massiccia presenza, infatti hanno contenuto gli spostamenti dei cittadini (che da parte loro si sono dimostrati responsabili nel rispettare i divieti) e ha beccato chiunque abbia tentato di forzare le restrizioni imposte. Ai controlli ha concorso anche un elicottero della guardia di finanza di Bari che ha sorvolato oltre la città di Foggia, anche i Monti Dauni e la linea costiera della provincia di Foggia, in costante collegamento con la locale sala operativa per segnalare qualsiasi condizione di criticità.

Nel corso dei servizi di Pasqua e pasquetta sono state controllate numerose persone con le rispettive autocertificazioni. Sono state elevate anche alcune contravvenzioni per violazione ai decreti restrittivi sul contenimento della diffusione del virus.

Nel corso delle attività gli agenti delle volanti hanno tratto in arresto un uomo, di nazionalità rumena, di 51 anni, che dal controllo ai terminali, risultava colpito da ordine di carcerazione per pene concorrenti, in quanto doveva scontare 2 anni e 8 giorni di reclusione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre conduceva il veicolo privo di patente di guida e senza assicurazione per la responsabilità civile. L’uomo è stato condotto in stato di arresto al carcere di Foggia e l’autovettura sottoposta a sequestro.