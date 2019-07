San Severo in lacrime, la fiaccolata e il lungo applauso per Roberta: "E' assurdo, non è possibile"

Una fiaccolata spontanea, partita dal cuore, organizzata in pochissimo tempo, in segno di rispetto per tutte le donne vittime di femminicidio e per Roberta Perillo, uccisa dal fidanzato Francesco D'Angelo, reo confesso dell'omicidio.

Un litigio e poi la follia omicida, probabilmente perché Roberta aveva manifestato al suo compagno la volontà di lasciarlo. Pochi attimi, concitati, poi la violenta e inaudita reazione. Francesco le ha stretto le mani al collo fino a farle perdere il respiro.

E' morta così Roberta, in una palazzina di via Rodi, dove questa sera decine di cittadini le hanno tributato un lunghissimo applauso, tra le lacrime e l'incredulità di amici, conoscenti e parenti.

La manifestazione, al quale ha preso parte anche il sindaco Francesco Miglio, ha attraversato il centro della città del Tavoliere. In silenzio, San Severo, ha riflettuto e pensato a quei drammatici momenti, mentre in cielo venivano lanciati dei palloncini.

San Severo, ancora scossa, c'era.