Tutta Orta Nova si stringe intorno al dolore di una famiglia distrutta: lacrime e preghiere per Teresa, Valentina e Miriana

Tre vite spezzate, tre volti che non sorrideranno più, vittime innocenti e inconsapevoli di un insano gesto. La strage consumatasi nella notte tra venerdì e sabato scorso ha sconvolto un’intera provincia. La comunità ortese piange la tragica scomparsa di Teresa Santolupo e delle figlie Miriana e Valentina Curcelli, uccise da Ciro Curcelli, e le ricorda con una silenziosa fiaccolata per le strade di Orta Nova, alla quale hanno partecipato circa duemila persone.

"L'intera comunità è stata colpita e ha condiviso il dolore che sta vivendo la famiglia Curcelli. Non potevamo che accogliere come rappresentanti delle amministrazioni e come cittadini la proposta di organizzare questa serata per stare vicini alla famiglia Curcelli", le parole del primo cittadino Domenico Lasorsa.