VIDEO | Fiaccolata per Donato, morto dopo un pestaggio: così Cerignola è scesa in strada per chiedere 'Giustizia!"

Centinaia di cittadini ieri hanno raccolto l'invito del Vescovo a partecipare alla fiaccolata in memoria di Donato Monopoli, il 25enne morto dopo sette mesi di agonia in seguito a un pestaggio avvenuto in un locale di Foggia e per il quale due ragazzi sono accusati di omicidio