VIDEO | Fiaccole e musica reggae sotto una pioggia battente: così Candela ha ricordato Claudio

Hanno sfilato nonostante la pioggia battente per ricordare Claudio Onorato, morto suicida a 31 anni, e per chiedere verità sulla sua morte. A Candela ieri lunga fila di fiaccole, partite dalla casa del giovane e terminata col volo delle lanterne cinesi. C'era la mamma di Claudio, Cinzia Ciocia, ed il sindaco del comune, Nicola Gatta. E gente di ogni età, da bambini ad anziani, e gli amici di Claudio, alcuni scesi finanche da Milano, per una manifestazione laica ed apolitica, come è stata definita dal Comitato organizzatore, Giustizia per Claudio.

Non una parola, non una preghiera. Nell'aria risuonava solo la musica di Bob Marley, tra gli artisti preferiti del 31enne. Claudio si è impiccato nella sua casa di Candela il 4 febbraio scorso. Un mese prima era stato picchiato selvaggiamente a causa della sua relazione con una ragazza del posto.

I giorni a seguire furono uno sprofondare nell'abisso della depressione psicologica e della solitudine. Anche delle istituzioni, come ha più volte denunciate tramite Foggiatoday la mamma e gli amici, su Facebook. La Procura sta indagando. Sotto accusa alcuni operatori della protezione civile. I ragazzi torneranno in piazza il 30 aprile, per una serata musicale dedicata a lui.