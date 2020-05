Ultim'ora | Sparatoria in via Occidentale, si costituisce l'autore: è un uomo di 78 anni, ha agito per futili motivi

Si è costituito l’autore della sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, a Foggia, in via Occidentale.

Si tratta di Benito Insalata, foggiano di 78 anni: a quanto si è appreso, l'anziano si è presentato agli uffici della questura ammettendo le sue responsabilità in merito al ferimento dei fratelli Calabrese, Antonio e Vito Calabrese, di 58 e 48 anni.

I due uomini sono stati feriti, in varie parti del corpo, con una Beretta calibro 7,65. Non sono in gravi condizioni: Vito è stato già dimesso dall’ospedale, mentre il fratello Antonio sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per estrarre un proiettile ritenuto.

L’anziano, intanto, è accusato di duplice tentato omicidio aggravato dai futili motivi e porto illegale di arma da sparo. Tra l’anziano e i due fratelli ci sarebbero state già frizioni e intemperanze in passato. L’ultimo litigio nel pomeriggio di ieri per futili motivi.