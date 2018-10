Terribile incendio, brucia la 'pista' ed esplodono bombole: quattro feriti e molte baracche distrutte

Sono almeno una ventina le baracche distrutte nell'incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la cosiddetta 'pista' di Borgo Mezzanone, ovvero la baraccopoli che sorge nei pressi del Cara della borgata e che, al momento, ospita oltre un migliaio di migranti, per lo più africani, in prevalenza nigeriani.

Le fiamme, ancora alte e generalizzate, hanno distrutto una ventina di alloggi di fortuna e tutto quanto contenuto al loro interno: nel ghetto si è subito creato il panico e, nel fuggi-fuggi generale, almeno quattro persone sono rimaste ferite. Quattro migranti, infatti, avrebbero riportato ustioni in varie parti del corpo e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso; di questi, uno sarebbe più grave ma nessuno in pericolo di vita. Sul posto, numerose squadre dei vigili del fuoco, ancora all'opera per sedare le fiamme. Solo a incendio spento sarà possibile valutare la portata dell'accaduto e accertarne la natura. Sull'accaduto indaga la polizia.