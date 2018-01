Botti di fine anno: uomo perde una mano, bambina ferita ad un occhio

Stando alle primissime notizie il bilancio dei feriti per via dei festeggiamenti di Capodanno con botti e materiale esplodente non è particolarmente drammatico rispetto agli anni scorsi. L'episodio più grave a San Severo, dove un 49enne è stato trasportato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico per l'amputazione parziale della mano. Un petardo gli è esploso tra le mani. Nel capoluogo dauno, invece, sempre per via dell'esplosione di un petardo, una bambina ha riportato lievi ustioni ad un occhio. Non sono gravi le condizioni di altri tre pazienti rimasti feriti.