Incidente stradale in A14, auto fuori strada precipita nella cunetta: feriti marito e moglie

Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto poco fa, lungo l'autostrada A14, all'altezza del casello per Cerignola.

Secondo quanto accertato, una Mercedes con a bordo due coniugi di Gorizia diretti a Manduria, al km 588 della direttrice (direzione sud), è uscita fuori strada, ha superato le barriere laterali ed è precipitata, ribaltandosi, nella cunetta laterale.

Miracolati i due occupanti del mezzo: hanno riportato ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul posto, insieme agli operatori del 118, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, che ha 'liberato' i coniugi dall'abitacolo del mezzo e messo in sicurezza la zona. Sull'accaduto sono in corso i rilievi degli agenti della Polizia Autostradale.