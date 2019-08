Prima il pellegrinaggio al Santuario di San Pio, poi i furti nell’area di servizio: polizia individua i 'fedeli'... infedeli

Prima il pellegrinaggio al Santuario di San Pio da Pietrelcina, poi i furti nell’Area di Servizio “Le Saline Ovest”. Polizia individua i 'fedeli'... infedeli, autori del reato.

E’ quanto emerso da intensa attività di Polizia Giudiziaria della SottoSezione Polizia Stradale di Foggia in merito a numerosi furti perpetrati presso l’area di servizio “Le Saline Ovest”, lungo l'autostrada A14, in agro di Cerignola.

Nel dettaglio, lo scorso 11 dicembre, verso le 11:30, su richiesta del personale dipendente dell’attività di ristoro dell'area di servizio in questione, gli Agenti della Polizia Stradale della SottoSezione Polizia Autostradale di Foggia intervenivano per numerosi ammanchi di merce posta in vendita. Forti sospetti ricadevano sui 90 passeggeri, ancora rintracciabili, su due autobus, di cui uno in sosta per avaria del motore.

Le persone, tutte originarie della Provincia di Siracusa, avevano precedentemente fatto tappa al Santuario di San Pio da Pietrelcina in San Giovanni Rotondo, poi a Monte Sant’Angelo e dovevano terminare il viaggio religioso presso la Basilica di San Nicola in Bari. Nelle more dei soccorsi meccanici, molti di questi 'devoti - abbandonando temporaneamente la loro fede - hanno incominciato una vera e propria razzia di prodotti di ogni genere e sorta, tanto da destare fondati sospetti del personale in servizio ai locali bar.

Sul posto, gli agenti notavano subito alcuni oggetti o prodotti abbandonati a terra all’esterno e all’interno dei locali bar, disseminati dai 'fedeli' avveduti della presenza della polizia. Gli operatori procedevano così all’identificazione dei 90 passeggeri e dei 5 autisti ed iniziava una lunga ed attenta attività di Polizia Giudiziaria, terminata solo nei giorni scorsi. In particolare, dalla disamina delle immagini recuperate dalla telecamere della videosorveglianza, si otteneva l’identificazione certa di cinque persone, di cui tre ultrasessantenni e un padre cinquantenne con al seguito il figlio minorenne, tutti indagati in stato di libertà per furto aggravato.

Stravaganti le scene sottoposte all’attenzione degli investigatori, terminali di ripetuti atti furtivi poste in essere dai cinque indagati, di cui tre ultrasessantenni e un padre cinquantenne con al seguito il figlio (minore), tutti in competizione tra di loro. Gli stessi ripetutamente entravano ed uscivano dall’esercizio commerciale arraffando ed accaparrandosi quanta più merce possibile.

Non è il primo episodio del genere: nell’ambito di altra attività di indagine, si segnala analogo episodio consumato nel mese di Dicembre del 2017 presso l’Area di Servizio “Gargano Est” dell’A14, ambito del Comune di Foggia, ad opera di un intero nucleo familiare: padre e tre figli, di cui un ragazzo e due bambini. Accadeva così che intorno alle ore 23:30 circa del 22 dicembre di quell'anno, si consumava il furto di numerosi pacchetti di sigarette ed accendini ad opera di due bambini di dieci anni circa e di un ragazzo minore degli anni 18. Il modus operandi era determinato dal papà che distraendo il barista, unico dipendente presente all’interno dei locali dell’esercizio commerciale in argomento, permetteva la consumazione del reato da parte dei propri figli, già perfettamente addestrati sia impossessarsi sia a nascondere la refurtiva. Anche in questo caso, l’attività info-investigativa della Squadra di Polizia Giudiziaria, permetteva di identificare i quattro responsabili del delitto di furto aggravato, in concorso tra loro, e di segnalarli alle competenti autorità giudiziarie.