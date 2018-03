Fedele Sannella: non c'è nessun nuovo arresto

Nessun arresto bis per il presidente del Foggia Calcio, Fedele Sannella: è quanto precisa l'avv. Gianluca Bocchino contattato al telefono da FoggiaToday in merito alle notizie evidentemente distorte circolate nelle ultime ore. "Assolutamente". Il gip del Tribubale di Foggia ha semplicemente rimesso l'ordinanza cautelare in carcere precedentemente emessa da Milano, sede non competente come da istanza del Tribunale del Riesame. Se non fosse stata rinnovata, infatti, l'ordinanza cautelare sarebbe automaticamente decaduta dopo venti giorni; così come automaticamente si rinnovano i diritto di Sannella - ora ristretto presso il carcere di Foggia - a presentare istanza di riesame e a esercitare i suoi diritti difensivi.