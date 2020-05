Fase 2 ad Apricena: sabato 23 maggio riparte il mercato settimanale in zona Sacra Famiglia

L'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza che dal prossimo sabato 23 maggio ritorna il mercato settimanale in Piazza Giovanni Paolo II. Nei giorni scorsi, il Sindaco Antonio Potenza e la delegata al commercio Maria Rita Labombarda, con il Comandante della Polizia Locale Vincenzo Del Fine, hanno incontrato le rappresentanze sindacali dei commercianti per concordare le modalità di riapertura, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, nazionali e regionali.

Nell'ordinanza sindacale che regola il funzionamento per i giorni 23 e 30 maggio, si dispone l'obbligo di mascherina per tutti i cittadini che entreranno, controlli agli accessi, distanziamento sociale, guanti e disinfettanti per ogni banco.