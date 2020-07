Nel castello dei fantasmi alla finestra spunta un bambino vestito di rosso. Sindaco scettico ma "scoperta suggestiva"

"Ascoli non ha bisogno di inventarsi la storia dei fantasmi per sponsorizzare la bellezza suggestiva del nostro Castello Ducale". Così il sindaco di Ascoli Satriano in merito al video registrato all'imbrunire lunedì 6 luglio dove "sembrerebbe che si intraveda la figura di un bambino vestito di rosso". Una "scoperta suggestiva già testimoniata da un mio amico" spiega Vincenzo Sarcone.

Il primo cittadino - che ammette di "restare scettico" - sferra l'attacco a "chi non conosce alcunché della nostra ricchezza archeologica, storica, artistica e monumentale", rimarcando l'impegno dell'amministrazione comunale a riportare il Maniero dei Marulli all'antico splendore dopo 30 di completo abbandono. "Tuttavia le leggende e i racconti vanno tramandati ed eventualmente anche spiegati con metodi logico-scientifici, perché anche questo fa parte della nostra tradizione storico-culturale"