Bomba in Tribunale, ma era un falso allarme: avvocati e giudici fuori dalle aule

Rientrato l'allarme bomba al Tribunale di Foggia. All'ipotesi della presenza di un ordigno nei locali di viale Primo Maggio, a Foggia, questa mattina erano state fatte evacuare, a scopo precauzionale, le aule e gli uffici del Palazzo di Giustizia di Foggia.

L'intera cittadella della giustizia - dai sotterranei ai giardini esterni - è stata ispezionata dai carabinieri. In centinaia, tra avvocati e clienti sono stati invitati all'esterno della struttura (qui il video) in attesa degli esiti dell'ispezione, che ha dato esisto negativo. Non è la prima volta che accade.

Aggiornato alle 11.20