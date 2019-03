Contromano in via Manfredonia, guidava con una patente falsa: smascherato 29enne

Nella serata del 28 febbraio una pattuglia della Polizia Locale di Foggia in servizio di controllo rilevava la circolazione contromano di un’autovettura lungo Via Manfredonia, nell’abitato di Foggia.

Raggiunto e fermato il veicolo, nel corso della verifica documentale veniva evidenziata la possibile irregolarità della patente di guida in relazione alle caratteristiche presentate dal documento stesso. A seguito di un esame più approfondito effettuato presso i locali del Comando, in applicazione delle tecniche di controllo del falso documentale, veniva confermata la mancata corrispondenza degli elementi attestanti la conformità del documento alle caratteristiche previste per la patente dello stato estero di appartenenza del trasgressore.

Pertanto il documento veniva sequestrato ed il detentore, un cittadino di nazionalità bulgara di anni 29, denunciato per l’ipotesi di reato di cui all’art. 473 c.p.. A carico dello stesso veniva altresì contestata l’infrazione al codice della strada per guida contromano e senza patente. Si procedeva, infine, al fermo amministrativo del veicolo con applicazione dell’art. 207 C.d.S.