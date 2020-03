Nessun elicottero sorvolerà Foggia e la Capitanata "per disinfettare tutto"

Riteniamo di fare cosa gradita - in virtù del numero consistente di segnalazioni che ci sono arrivate in redazione - smentire la bufala che in queste ore sta circolando con prepotenza e alla velocità della luce sui social e su Whatsapp circa un elicottero che dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani, sorvolerà Foggia e l'intera provincia "per disinfettare tutto".

Non è vero.

L'idea che qualcuno possa aver creduto a un'assurdità del genere, ci "costringe", in uno scenario surreale qual è quello che stiamo vivendo, ad invitarvi a valutare le notizie e le informazioni che vi arrivano. A non divulgarle ulteriormente, ad arrestare il contagio della disinformazione e delle fake news. A stare alla larga da certi contenuti, falsi, che rischiano di mandare nel panico tantissima gente.

Nessun elicottero sorvolerà questa notte i cieli della Capitanata.