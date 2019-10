Ex Distretto Miliare, la Corte dei Conti 'scagiona' gli ex dirigenti comunali: "Hanno fatto solo il loro dovere"

"I dirigenti hanno eseguito puntualmente una precisa volontà politica. Abbiamo dimostrato l'insussistenza di qualsiasi forma di occultamento doloso. Per questo motivo la Corte ha dissequestro beni per oltre mezzo milione di euro a carico dei tre dirigenti, che oggi finalmente vengono risarci moralmente di un calvario giudiziario particolarmente doloroso". Così l'avvocato Michele Vaira sulla vicenda dell'ex Distretto Militare che vedeva indagati i tre ex dirigenti del Comune di Foggia Biagini, Ercolino e Corvino, rispetto al pagamento ventennale delle utenze alle famiglie della caserma Oddone. La senza della Corte dei Conti porta la data di oggi e "scagiona" completamente la tecnostruttra, che avrebbe fatto solo "il suo dovere".