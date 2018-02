Sorpreso per le vie del centro, ma era ai domiciliari. Arrestato Giuseppe Gravina, affiliato al clan ‘Romito’

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo hanno tratto in arresto Giuseppe Gravina, trentatreenne di San Marco in Lamis, soggetto vicino al gruppo criminale 'Romito' di Manfredonia, resosi responsabile di evasione dagli arresti domiciliari.

Lo stesso, lo scorso 18 agosto, fu tratto in arresto da militari della Compagnia di San Giovanni Rotondo per detenzione illegale di armi da sparo, nonché’ di ricettazione, in quanto in quella data, a seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione e presso la masseria di sua proprietà condotta con ausilio di personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, furono rinvenuti una pistola a tamburo cal. 38 special, marca “Smith e Wesson” con matricola abrasa, un fucile a canne mozze cal. 12 marca Beretta, alterato in modo da poter essere utilizzato come una pistola ed un caricatore per pistola semiautomatica cal. 7,65, privo di munizionamento, nonché un visore notturno a raggi infrarossi.

Gravina, che è stato sorpreso a bordo di un’autovettura nel centro abitato di San Marco in Lamis, al termine delle operazioni di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Foggia.