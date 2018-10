Trasportato agli Ospedali Riuniti, detenuto tenta di scappare: inseguito e riacciuffato

Doveva essere trasportato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia per venire sottoposto ad una visita specialistica.

Il trasferimento, scortato dalla polizia penitenziaria, deve essere sembrata un'occasione ghiotta di evasione per un detenuto ristretto al carcere di Foggia che, con un pizzico di ingenuità o incoscienza, ha tentato la fuga. Il fatto è successo intorno alle 13, nell'area del nosocomio foggiano: il tentativo di evasione, però, è durato pochissimi istanti. Gli agenti della peniteziaria, infatti, sono riusciti a riacciuffare l'uomo ancora nel perimetro ospedaliero. Il detenuto non avrebbe comunque avuto scampo poichè in pochissimi secondi erano sopraggiunti, in zona, ulteriori rinforzi di polizia dalla questura.