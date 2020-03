"Hanno sfasciato tutto". Lacrime e terrore per l'evasione dei detenuti dal carcere: "State attenti, sono in tutta Foggia"

"Evasione drammatica al carcere di Foggia, negozi chiusi e panico nelle strade, interviene l’Esercito.Rivolte dei detenuti, evasioni, morti e feriti in diverse carceri italiane. Occorre il pugno di ferro, subito: chiusura di tutte le celle, sospensione di uscite e passeggiate, e chi sbaglia paga doppio. Il mio abbraccio alle donne e agli uomini della Penitenziaria che, spesso lasciati soli, rischiano la vita per proteggere noi e la Legge" il commento dell'ex ministro dell'Interno sulla rivolta dei detenuti nel carcere di via delle Casermette e l'evasione portata a termine di alcuni di loro.