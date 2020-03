Guerriglia al carcere di Foggia: detenuti scavalcano e tentano la fuga, poliziotti feriti e fiamme nel penitenziario

Scene guerriglia dentro e fuori il carcere di Foggia dove, da questa mattina, i detenuti di due sezioni della struttura di via delle Casermette (circa 250-300 persone dei 630 soggetti ad oggi ristretti) hanno avviato una violenta protesta contro la decisione di sospendere i colloqui per contenere il rischio contagio da Coronavirus.

La protesta è in atto: all'interno della struttura, la polizia penitenziaria è in affanno per contenere la sommossa; all'esterno decine di pattuglie di polizia e carabinieri giunti in supporto. Un gruppo di detenuti è riuscito a raggiungere il muro di cinta della struttura tentando l'evasione di massa come già accaduto in altre strutture detentive italiane. Feriti nella guerriglia alcuni agenti della Penitenziaria.

Non è chiaro quanti detenuti siano riusciti o meno a guadagnarsi la fuga (alcuni sono stati riacciuffati immediatamente dopo la fuga). Appiccato anche un incendio. Scene da film anche al Villaggio Artigiani, dove una ventina di evasi hanno tentato di impossessarsi delle autovetture costringendo le attività a chiudere. Barricati dentro titolari e clienti (leggi qui).

"La situazione è incandescente", commenta a FoggiaToday Domenico Mastrulli del Cosp. "Le proteste di stanno diffondendo nelle varie strutture pugliesi e italiane (ieri proteste a Bari, Brindisi, Trani e Foggia). La polizia penitenziaria è storicamente sotto organico. La nostra proposta è quella di richiamare in servizio 7mila unità 'pescando' dal personale pensionato esperto in materia anti-sommossa".

