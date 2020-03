Un altro evaso si arrende, era detenuto per furto e rapina in abitazione. L'avv. Gaggiano: "Invoca lo stato di necessità"

Dopo l'evasione di massa dello scorso lunedì, 9 marzo, dal carcere di Foggia, si è costituito anche Nazario Gallo, 27enne di San Marco in Lamis, detenuto per furto in abitazione e rapina.

Il giovane si è presentato mercoledì sera presso la caserma dei carabinieri di San Giovanni Rotondo, accompagnato dall'avvocato Angelo Pio Gaggiano. "Anche lui, come altri evasi, invoca lo stato di necessità, derivante dalla rivolta scoppiata in carcere", precisa il legale. Degli oltre 70 evasi, restano in libertà quattro persone che sono attivamente ricercate su tutto il territorio.