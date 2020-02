Imprenditore si ribella alla mafia foggiana, le banche smettono di finanziare l'attività: "Se mi uccidono perdono i soldi"

Il servizio andato in onda al TG1 di Rai 1 su un imprenditore agricolo che in provincia di Foggia si è ribellato al pizzo della Quarta Mafia. "Le banche non mi finanziano per paura che mi uccidono e perdono i soldi"